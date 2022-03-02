الامارات | تغريم نادي الشارقة 30 ألف درهم بسبب «تلفظ جماهيره على ماجد ناصر»

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم نادي الشارقة 30 ألف درهم بسبب «تلفظ جماهيره على ماجد ناصر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، فرض غرامة مالية على كل من الوصل والشارقة قدرها 9000 درهم، لحصول لاعبي كل فريق على ستة إنذارات في المباراة الواحدة، كما عاقبت نادي الشارقة بعقوبة مالية قدرها 20 ألف درهم، لنزول جماهيره إلى أرض ملعب المباراة. جاء ذلك بعد النظر في تقرير حكم المباراة التي جمعت بين فريقي الشارقة والوصل في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة.

وعاقبت نادي الوحدة بعقوبة لفت النظر، لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك بدخول أحد الإداريين من غير المخولين إلى غرفة تبديل الملابس، وذلك في الدور والبطولة ذاتيهما.

ووجهت لجنة الانضباط عقوبة الإنذار إلى نادي الشارقة، وتغريمه مبلغاً قدره 30 ألف درهم، لتلفظ جماهيره على ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي بألفاظ غير مقبولة، كما فرضت غرامة مالية على نادي شباب الأهلي قدرها 40 ألف درهم، لحصول لاعبيه على ثمانية إنذارات في المباراة التي جمعت الفريقين في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

وقررت اللجنة خسارة فريق لافال يونايتد مباراته أمام فريق ريجينال في الجولة الماضية من دوري الدرجة الثانية بنتيجة (صفر– 3)، وتحمله تكاليف الحكام، بسبب تخلفه عن حضور المباراة، وعدم استكمال الحد الأدنى من الفحوص.

وفرضت غرامة مالية على نادي خورفكان قدرها 1000 درهم، لعدم توفيره العدد الكافي من رجال الأمن، كما عاقبت نادي الحمرية بعقوبة لفت النظر، لمخالفته بروتوكول المباريات في مسابقة دوري الشباب تحت 21 سنة، وقررت إيقاف حميد خميس سعيد لاعب عجمان أربع مباريات، وتغريمه مبلغاً قدره 4000 درهم، للاعتداء على لاعب الفريق المنافس في الوجه ومن دون كرة، وذلك في مسابقة دوري الشباب تحت 19 سنة.

واتخذت لجنة الانضباط قرارها بفرض غرامة مالية على نادي الذيد قدرها 1500 درهم، لحصول لاعبيه على ستة إنذارات في المباراة الواحدة في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 سنة، كما وجهت عقوبة لفت النظر إلى ناديي البطائح والمدام، لمخالفتهما بروتوكول عمليات المباريات في مسابقتي دوري الأشبال تحت 13 سنة (ب، ج).

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