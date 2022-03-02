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الامارات | «دبي البحري» يخصص ريع بطولة صيد الأسماك للجمعيات الخيرية

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022 حققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً تمثل في المشاركة الكبيرة التي وصلت إلى 70 متسابقاً، إضافة للحصاد الوافر من الصيد الذي وصل إلى 428.6 كلغم سيخصص ريعها للجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام في دبي، مثلما كان في البطولات الماضية.

وقال نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في بيان، إنه يحرص في كل الجولات على تقديم ريع الأسماك التي تقدم للمشاركة في البطولة إلى الجمعيات الخيرية، بالتنسيق مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك إحدى الجهات الداعمة لهذه الحدث منذ تأسيسه حيث تقوم الجمعية بتسويق ما يحصده المشاركين، ومن ثم توجيه العايد إلى النادي الذي يقوم بتسليمه للجهات المستهدفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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