الامارات | «كاتا» الشارقة يقبض على ذهب فردي بطولة الإمارات للكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن «كاتا» الشارقة يقبض على ذهب فردي بطولة الإمارات للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق «الكاتا» في نادي الشارقة (للألعاب الفردية)، بلقب بطولة الإمارات المفتوحة للرجال والسيدات، بعدما انتزع، أول من أمس، صدارة الترتيب العام، برصيد خمس ميداليات ملونة، في البطولة التي نافس على ألقابها 35 لاعباً ولاعبة، يمثلون سبعة أندية ومراكز في الدولة. وجاءت صدارة الشارقة الترتيب العام بواقع ميدالية ذهبية، ومثلها فضية، وثلاث برونزيات، فيما ذهب المركز الثاني لنادي الذيد برصيد الذهبية والبرونزية، وليتشارك فريقا نادي الشارقة الرياضي للمرأة، و«مركز دراجون» المركز الثالث برصيد الذهبية لكل منهما.

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