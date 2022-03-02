الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 مارس 2022

جلسة

عقد المدرب الأجنبي بأحد أندية دوري المحترفين جلسة جديدة مع اللاعب الأجنبي المشهود له بالكفاءة، لمعرفة سبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى جلوسه على مقاعد البدلاء، بعدما كان لاعباً أساسياً. كلاسيكو

يغادر عدد من مشجعي برشلونة في الدولة إلى مدينة برشلونة في إسبانيا، لدعم فريق البارسا النسوي، الذي سيخوض مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم النسائية بين برشلونة وريال مدريد، الأحد المقبل. تجاهل

استغرب لاعبون، فازوا في بطولة الألعاب الفردية، عدم إعداد خبر من قبل اللجنة المنظمة، ونشره في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، للتعريف بإنجازهم، معربين عن خشيتهم أن يستمر هذا التجاهل في البطولات المقبلة.

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