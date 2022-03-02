الامارات | الاتفاق السعودي يُقيل مدربه الصربي ميلويفيتش

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق السعودي يُقيل مدربه الصربي ميلويفيتش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الاتفاق لكرة القدم، أمس، إقالة مدربه الصربي، فلادان ميلويفيتش، من منصبه كمدير فني للفريق الأول، وإنهاء عقده بالتراضي.

وشكرت إدارة الاتفاق، المهدد بالسقوط إلى الدرجة الثانية، مدربها السابق على كل ما قدمه للنادي خلال الفترة الماضية، معلنةً عبر حسابها الرسمي في «تويتر» عن تكليف المدرب الوطني أحمد الحنفوش تولي تدريب الفريق بشكل مؤقت، إلى حين الإعلان عن اسم المدرب الجديد.

وسيتولى الحنفوش قيادة الاتفاق في مباراته المقبلة، يوم الجمعة، أمام الأهلي ضمن المرحلة 23 للدوري السعودي. وجاءت الإقالة عقب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام الفتح برباعية نظيفة في المرحلة الماضية، ويحتل الاتفاق المركز الـ15 قبل الأخير برصيد 20 نقطة من 21 مباراة.

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