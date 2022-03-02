تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأربعاء 2 مارس/ آذار 2022 عدة مباريات مهمة في عدة مسابقات أوروبية وعربية.



ودخلت مسابقات الكأس في عدة دول أوروبية مراحل الحسم، حيث تقام اليوم الأرعاء عدة لقاءات في الأدوار الحاسمة لتلك المسابقات.

يسعى فريق تشيلسي لتعويض خسارته لقب كأس الربطة الإنجليزية أمام ليفربول حين يلاقي نظيره لوتن تاون في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنطلق المباراة الساعة 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:15 بتوقيت أبوظبي، وتنقل مباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، يخوض ليفربول تحديا جديدا في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، حين يواجه نوريتش سيتي، الأربعاء، حيث تنطلق المباراة الساعة 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12:15 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق يوسف سيف.

يواجه فريق فيورنتينا نظيره يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي إيطاليا، الأربعاء، حيث تنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة على الهواء مباشرة.

يظهر الزمالك في الدوري المصري للمرة الأولى بعد رحيل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون حين يواجه فيوتشر في الجولة الـ11 من المسابقة.

وتنطلق المباراة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتبث عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

يواجه فريق الترجي نظيره أمل سوسة في الدوري التونسي، حيث تنطلق المباراة الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 5 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة التونسية على الهواء مباشرة.

يستقبل فريق النجم الساحلي نظيره مستقبل سليمان في الدوري التونسي (الأربعاء)، حيث تنطلق المباراة الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 5 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة التونسية على الهواء مباشرة.

يصطدم نانت بموناكو في نصف نهائي كأس فرنسا (الأربعاء)، بحثا عن ضرب موعد مع نيس أول المتأهلين لنهائي البطولة.

وتنطلق المباراة الساعة 11.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12.15 بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، وتننقل عبر قناة beIN Sports HD 2.