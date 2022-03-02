شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الأهلي تقترح عودة بادجى نهاية الموسم وتترقب قرار موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضغط لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح من أجل عودة السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى إميان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق في الموسم المقبل من مسابقة الدوري، لاسيما بعد تألق المهاجم السنغالي رفقة إميان في الموسم الحالي، وبات من هدافي الدوري الفرنسي.

ويعيش اليو بادجي حالة من التوهج في الملاعب الفرنسية مع ناديه اميان، بعدما سجل 12 هدفا وصنع هدفين آخرين، ويخطط ناديه الحالي لتفعيل بند شرائه بشكل نهائي من الأهلي، في ظل قناعته الكبيرة بإمكانيات المهاجم السنغالي، رغم رغبة لجنة التخطيط في اعادته مرة أخرى بعد انتهاء فترة الإعارة.

وتترقب لجنة التخطيط بالأهلي موقف بيتسو موسيماني المدير الفني من عودة اليو بادجي في الصيف المقبل، حيث أنه كان يتحفظ على بقاؤه في صفوف الأهلي منذ توليه المسئولية وتم إعارته مرتين بسبب رفض المدرب الجنوب إفريقي استمراره مع الأهلي، ولكن تراجع مستوى المهاجمين الحاليين دفع لجنة التخطيط للتفكير في عودة بادجي، لاسيما أنه تعرض للظلم من موسيماني ولم يحصل على فرصة حقيقية معه منذ توليه المهمة.