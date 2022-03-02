شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعد لمواجهة فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم صفحة مباراة مصر المقاصة التى أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام ، ويستعد الدراويش لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد الإسماعيلية بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري .

ويواصل حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي جلساته مع عدد من اللاعبين خاصة كباتن الفريق لمطالبتهم بضرورة بذل قصاري جهدهم في الفترة المقبلة لخروج الإسماعيلي من الوضع الحالي الذي لا يليق باسمه وشعبيته.

وكان حمد إبراهيم قد عقد اجتماعًا مع رباعي الفريق باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي لتحفيز لاعبيه بشكل مستمر من أجل حثهم علي إستعادة مستواهم المعهود وهو ما سيكون له أثر إيجابي علي النتائج خلال المباريات المقبلة.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، قد قام بإيقاف مستحقات لاعبيه في الوقت الحالي لحين تحسن النتائج في المسابقة المحلية.