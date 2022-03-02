شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يطالب مهند لاشين بإغلاق ملف العروض للتركيز مع الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش اجتماعاً مع لاعبه مهند لاشين نجم خط وسط الفريق طالبه خلاله بالتركيز مع الفريق في المباريات المقبلة، وعدم الإنشغال بالعروض، في ظل الموقف الصعب الذي يمر به الفريق في مسابقة الدوري هذا الموسم، لاسيما بعدما وافق مسئولي الطلائع على رحيله في نهاية الموسم الجارى لاسيما أن اللاعب ينتهى تعاقده مع الطلائع بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادى في يناير المقبل.

وحدد مسئولو الطلائع بعض الشروط للموافقة بشكل نهائي على بيع مهند لاشين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على رأسها إنهاء الفريق لمباريات الدوري هذا الموسم في مركز مناسب وتوديع نغمة الهبوط التي تلاحقهم بشدة منذ بداية الموسم ، بجانب تلقى مهند لاشين لعرض مالى مميز لاسيما أن اللاعب تلقى عرضاً من فيوتشر وبيراميدز في الميركاتو الشتوى الأخير بجانب ترشيحات من وكلاء اللاعبين ربطت بين اللاعب وبين النادى الأهلى الذى يسعى لتأمين خط وسطه حال الموافقة على رحيل المالى أليو ديانج للاحتراف الاوربى.

وحصل مهند لاشين على فرصة المشاركة مع منتخب مصر في عهد البرتغالى كارلوس كيروش وشارك مع الفراعنة في كأس العرب بجانب كأس الأمم الافريقية التي أقيمت بالكاميرون ووصل فيها المنتخب للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح السنغال بركلات الترجيح.

وقاد مهند لاشين فريقه طلائع الجيش للتتويج بالسوبر المحلى بداية هذا الموسم على حساب الاهلى بجانب دوره الملموس طوال الموسم الماضى في تشكيلة الطلائع حيث شارك فى 8 مباريات هذا الموسم.

في سياق أخر ، أغلق الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى صفحة مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت عصر الاثنين على ستاد الإسكندرية بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، ويستعد الفريق لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية عشرة للدوري.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود نجمه التونسى محمد على الجوينى مدافع الفريق في مواجهة المصرى البورسعيدى بعد انتهاء إيقافه حيث غاب عن مباراة زعيم الثغر بسبب تعرضه للطرد في مواجهة فاركو بالجولة العاشرة والتي فاز بها الطلائع بهدف دون رد.