شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: اختيارات لاعبى إيسترن منذ البداية لم تكن جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، أن اختيارات اللاعبين لفريقه كانت غير جيدة مطلع هذا الموسم قائلا: "أخبرت الإدارة بأن الأمور ستظل صعبة حتى يناير عندما يتم التغيير بالفريق فرحلّ 14 لاعبًا وضممنا مثلهم بجانب 3 لاعبين تحت السن"

وتابع عبد العال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس2: "أهم مباراتين بمسيرته التدريبية كانتا في موسم 2014/2015 عندما فزت أمام الأهلي بهدف نظيف في كل مباراة وكل هدف كان من جملة تدريبية".

وواصل المدير الفني لفريق إيسترن كومباني: "إيسترن لم يكن لديه الخبرة فهو أول موسم له بالدوري الممتاز، فلم تكن اختياراته للاعبين والتجهيزات للممتاز على ما يُرام، والفريقان اللذان صعدا مع إيسترن وهما فاركو وفيوتشر لديهما إمكانيات وكذلك باقِ الأندية في الممتاز".

وأتم عبد العال: "الاختيارات الأولية أثرت على بداية الفريق ولم أبدأ مع الفريق بل أتيت بعد مرور 3 أو 4 مباريات وأخبرت الإدارة حينها بأن الأمور ستظل صعبة".