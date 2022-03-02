شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: أتمنى إلغاء كأس مصر.. وتوقعت تألق فتوح قبل عودته للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، أن الأفضل إلغاء النسخة القديمة "نسخة الموسم الماضي" من بطولة الكأس والاكتفاء بالنسخة الجديدة في ظل الارتباطات الرياضية.

واعتبر عبد العال شادي حسين ومحمد شريف أفضل المهاجمين في الدوري قائلا: "شادي حسين من ناشئي المقاولون، وانضم لصفوف سيراميكا في الدرجة الثالثة ويُحسب لإدارة سيراميكا محافظتها عليه وهو من أفضل المهاجمين".

وعن الصراع على لقب الدوري قال عبد العال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس2: "الأهلي والزمالك ومعهم بيراميدز هم المرشحين للتتويج بلقب الدوري، لأن بيراميدز اختلف كليا مع إيهاب جلال الذى يملك خبرات كبيرة ولاعبين مميزين".

وواصل عبد العال: "مفيش مرشح رابع يمكن أن ينافس الأهلي والزمالك وبيراميدز على لقب الدوري، ولا أعتقد أن يضم كيروش وجوه جديدة من الدوري".

وختم عبد العال بأنه توقع تألق الظهير الأيسر بنادي الزمالك، أحمد أبوالفتوح حين ضمه لصفوف إنبي حين كان مدربًا للفريق البترولي:" كنت قد شاهدت مباراة لأبوالفتوح وطلبت ضمه لفريقي بعد شراء الزمالك أسامة إبراهيم ومحمد ناصف وأحمد رفعت من فريقي ورحيل أكرم توفيق للأهلي، وأخبرتهم بأنه سيكون لاعبًا كبيرًأ ولعب معي ثم جاء طارق العشري وأنهى فترة إعارته وعاد للزمالك وانطلق معهم.