شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يغلق صفحة الأهلى ويستعد لمواجهة الإسماعيلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد الإسكندرية بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام، ويستعد فاركو لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الخامسة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد الإسماعيلية بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري .

فى سياق أخر، كشف مصدر مسئول بفاركو عن أن العقوبة الموقعة على ناديه لن تمنعه من تفعيل عقد شراء الحارس محمد صبحى من الزمالك، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "فاركو يستطيع شراء عقد محمد صبحى بتسديد 20 مليون جنيه للزمالك لتفعيل بند تحويل إعارة الحارس لبيع نهائي في نهاية الموسم، لأنه ليس بصفقة جديدة، بل عنصر متواجد في قائمة الفريق".

وأوضح المصدر أن الموقف شبيه بما حدث مع الزمالك الذي تعرض لإيقاف القيد، ورغم ذلك نجح في تفعيل بند شراء سيف الدين الجزيري، الذي كان معارًا من المقاولون العرب.

على صعيد مختلف، يعكف مسئولو نادى فاركو السكندرى على تجهيز ملف قانونى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يشمل تظلماً ضد قرار تغريم النادى 500 ألف دولار، بخلاف إيقاف القيد لفترتى انتقال على خلفية أزمة ضم سيف تيرى مهاجم المريخ السودانى المصاب حاليا قبل بداية الموسم الجاري.

ويرى مسئولو فاركو أن موقفهم القانونى سليم، وأن التظلم ضد العقوبة سيوقف تنفيذ الحكم لحين البت فى التظلم، وفى حال رفضه سيقوم النادى البرتقالى بسداد الغرامة المالية المفروضة حتى يقرر الفيفا إلغاء العقوبة الإدارية.