علاء عبدالعال: أهم مبارتين لي بمسيرتي كانا الفوز أمام الأهلي.. وتوقعت تألق فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، إن أهم مباراتين بمسيرته التدريبية كانتا في موسم 2014/2015 عندما فاز أمام نظيره الأهلي.

وأضاف عبدالعال، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون تايم سبورت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"فزت بهدف نظيف في كل مباراة وكل هدف كان من جملة تدريبية".

وأشار المدير الفني الحالي لفريق إيسترن كومباني، إلى أنه توقع تألق الظهير الأيسر بنادي الزمالك، أحمد أبوالفتوح حين ضمه لصفوف إنبي حين كان مدربًا للفريق البترولي:" كنت قد شاهدت مباراة لأبوالفتوح وطلبت ضمه لفريقي بعد شراء الزمالك أسامة إبراهيم ومحمد ناصف وأحمد رفعت من فريقي ورحيل أكرم توفيق للأهلي، وأخبرتهم بأنه سيكون لاعبًا كبيرًأ ولعب معي ثم جاء طارق العشري وأنهى فترة إعارته وعاد للزمالك وانطلق معهم".

ويرى عبدالعال أن الأفضل إلغاء النسخة الجارية من بطولة الكأس والاكتفاء بالنسخة الجديدة في ظل الارتباطات الرياضية، كما يختار شادي حسين لاعب سيراميكا ومحمد شريف كأفضل مهاجمين بالدوري المصري، قائلاً:"شادي حسين من ناشئي المقاولون، ولكن كان ينتمي لروابط التشجيع لأحد الأندية وتم القبض عليه وحين خرج لم يستكمل مسيرته بالمقاولون وانضم لصفوف سيراميكا كليوباترا في الدرجة الثالثة ويُحسب لإدارة سيراميكا محافظتها عليه وهو من أفضل المهاجمين".

وتطرق المدير الفني لإيسترن كومباني بالحديث عن وضع فريقه بالدوري، قائلاً:"إيسترن لم يكن لديه الخبرة فهو أول موسم له بالدوري الممتاز، فلم تكن اختياراته للاعبين والتجهيزات للممتاز على ما يُرام، والفريقان اللذان صعدا مع إيسترن وهما فاركو وفيوتشر لديهما إمكانيات وكذلك باقِ الأندية في الممتاز مما أثر على بداية الفريق ولم أبدأ مع الفريق بل أتيت بعد مرور 3 أو 4 مباريات وأخبرت الإدارة حينها بأن الأمور ستظل صعبة حتى يناير عندما يتم التغيير بالفريق فرحلّ 14 لاعبًا وضممنا مثلهم بجانب 3 لاعبين تحت السن".