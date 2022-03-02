شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخوض مرانه الأخير استعداداً لإنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الأربعاء، فريق المصري، مرانه الأخير استعداداً لمواجهة إنبي في المباراة المقرر إقامتها غداً الخميس بمنافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث طالب معين الشعباني المدير الفني للفريق، اللاعبين بضرورة العودة إلى مسار النتائج الإيجابية بعد التعادل في أخر جولتين أمام سيراميكا وإيسترن كومباني.

وشدد الشعباني على أهمية الفوز لمواصلة المنافسة على حجز مقعد بالمربع الذهبي لجدول الدوري العام، من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة بعد التعثر الأخير الذي تعرض له المصري أمام أوتوهو الكونغولي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعود كريم العراقى، ظهير أيمن النادى المصرى، لدعم فريقه فى الدورى العام خلال مباراة المصرى وإنبى ، وغاب العراقى عن مباراة المصرى وأوتوهو الكونغولى الأخيرة بكأس الكونفدرالية لتراكم البطاقات الصفراء، وخسر المصرى أمام أوتوهو بهدف نظيف.

وفى المقابل، يغيب معين الشعبانى المدير الفنى للمصرى عن قيادة فريقه من على دكة البدلاء أمام إنبي، بسبب تعرضه للطرد فى المباراة الماضية أمام إيسترن كومباني، فى مباراة الجولة العاشرة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بينتيجة 2/2.

ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة بعدما خاض الفريق البورسعيدى 10 مباريات، فاز خلالهم فى 3 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات أخرى وتلقى الهزيمة فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصرى 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف.