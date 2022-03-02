شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قرارات لمجلس إدارة نادى الزمالك فى أول اجتماع رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن القرارات التى تم اتخاذها فى أول اجتماع رسمى لمجلس الإدارة بعد الانتخابات التى عقدت فى 11 فبراير الماضى.

وجاءت قرارات مجلس إدارة نادى الزمالك كالتالى..

1_ أحمد مرتضى منصور متحدثًا رسميًا للنادى ومجلس الإدارة

2_ جمال عبد الحميد صلة الوصل بين فريق الكرة والإدارة

3_ علاء مقلد مدير عام لنادى الزمالك

4_ حمادة أنور رئيس جميع الفرق الجماعية وقطاع الناشئين فيما عدا فريق كرة القدم

5_ شريفة الفار مشرفة على النشاط الإجتماعى

6_ أحمد عادل رئيس قطاع السلة بنادى الزمالك

7_ أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية

وأكد مرتضى منصور فى الفيديو الذى تم بثه عبر الموقع الرسمى للزمالك، إنه ينتظر لاعبى الزمالك الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم، يوم الخميس المقبل من الساعة 12 لـ 2 مساءً من أجل تجديد عقودهم، لافتًا إلى إن اللاعب الذى لم يحضر سيتم اعتباره مجمد ولم يتم تنجيمه.