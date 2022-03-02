شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو الرابع.. اعرف على ضحايا رباعيات الأهلى فى الدورى (إنفو جراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض فريق فاركو للهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف من الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، لينضم لقائمة ضحايا الخسارة برباعية من الفريق الأحمر في الموسم الحالي لمسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 25 في صدارة الدوري رغم تأجيل مباراتين له، بينما توقف رصيد فاركو عند 15 نقطة في المركز السابع.





رباعية فاركو هى الرابعة للأهلى فى الدورى هذا الموسم وجاءت جميعها كالتالى :

الإسماعيلي 4-0 الجولة الأولى.

سموحة 4-1 الجولة السادسة.

المقاصة 4-0 الجولة العاشرة.

فاركو 4 / 1 الجولة الحادية عشرة.

نتيجة مباراة الأهلى وفاركو

جاءت بداية المباراة قوية سريعة للأهلي الذي سجل هدفين في أول 7 دقائق، الأول عن طريق محمد شريف في الدقيقة 5 بعد استلام تمريرة من أحمد عبد القادر داخل منطقة الجزاء وسددها بيمناه على يمين محمد صبحي، والثاني عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 7 بعدما استلم كرة طولية في ظهر دفاع فاركو وتوغل بها ثم سددها في مرمى فاركو، فيما أهدر أحمد عبد القادر فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 10.

وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 13 بعد استقباله تمريرة رائعة من محمد هاني من الجبهة اليمنى بلمسة سحرية من محمد شريف وهي في طريقها لأفشة ليسددها في المرمى ببراعة.

وعدل فاركو النتيجة بعدما أحرز أحمد الصغيري الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 17 مستغلا ارتداد تصويبة سوكاري من يد محمد الشناوي وتصويبها في المرمى، لتصبح النتيجة 3 / 1، وبعدها هدد فاركو مرمى الأهلي في أكثر من فرصة ولكنها بدون خطورة على مرمى الشناوي.

وهدد عزمي غومة مرمى الأهلي في الدقيقة 37 بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم على يسار محمد الشناوي، وأهدر عمرو السولية فرصة تسجيل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 39 بعد استلام كرة طولية رائعة من رامي ربيعة في منطقة جزاء فاركو وسددها تجاه المرمى ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وألغى حكم الراية هدف محمد شريف في الدقيقة 39 بداعي التسلل وهو ما كده حكم الفار، بعدما وقع شريف في مصيدة التسلل التي نصبها فريق فاركو، واستمرت النتيجة بدون تعديل حتى نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 3 / 1.

وأجرى الأهلي تغييرين مع بداية الشوط الثاني بنزول بيرسي تاو واليو ديانج بدلا من لويس ميكيسوني وحمدي فتحي، بينما أجرى فاركو تغييرا واحدا بنزول رزقي حمرون بدلا من جيفرسون انكادا، وتحصل فاركو على ركلة حرة في الدقيقة 52 من خارج حدود منطقة جزاء الأهلي وسددها حمرون ولكنها ارتطمت بالحائط وتحولت إلى ركلة ركنية.

وتصدى محمد الشناوي لتصويبة رائعة من رزقي حمرون في الدقيقة 55 داخل منطقة جزاء الأهلي بعد تلقيه تمريرة متقنة من أحمد الصغيري بالجبهة اليسرى وقام محمد عبد المنعم بنقلها من أماكن الخطورة بمنطقة جزاء الأهلي، ولعب أفشة بينية خطيرة لبيرسي تاو في الدقيقة 58 ولكن أمسك بها محمد صبحي.

وهدد حمرون مرمى الأهلي بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 65 ولكن أمسك بها محمد الشناوي، وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 67 بنزول حسين الشحات وطاهر طاهر بدلا من محمد شريف وأحمد عبد القادر، وتحصل بيرسي تاو على ركلة حرة من خارج منطقة جزاء فاركو في الدقيقة 70 ولعبها معلول في جملة متفق عليها مع السولية وأفشة ولكنها خرجت إلى ركلة مرمى.

وأهدر بيرسي تاو انفراد للأهلي في الدقيقة 74 بعدما تسلم الكرة وهو في مواجهة مع محمد صبحي ولكنه لم يجيد التعامل معها وأبعدها من أمامه الحارس، وفشل معلول في التعامل مع عرضية طاهر في الدقيقة 79 وسددها بعيدا عن الثلاث خشبات رغم استقبال عرضية متقنة.

وأهدر أفشة فرصة تسجيل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 82 من جملة رائعة بدأت من عند أفشة ووصلت إلى السولية وحسين الشحات وطاهر وانتهت عند أفشة الذي وضعها رأسية ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى فاركو، وسجل حسين الشحات الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 87 بعدما تسلم تمريرة بينية من معلول في الجبهة اليسرى وسددها تجاه المرمى حيث ارتطمت بظهر عبد الله بكري وتحولت داخل الشباك، وتستمر النتيجة بدون تعديل حتى نهاية المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 4 / 1.