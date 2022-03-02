شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفيوتشر فى الجولة العاشرة من الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره فيوتشر علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، في لقاء صعب للفريقين خاصة الزمالك الذي يسعى لاعبوه وجهازه الفني المؤقت الجديد بقيادة أسامة نبيه لحصد الثلاث نقاط وتحسين النتائج بعد تدهور مستوى ونتائج الفريق علي المستوى الدولي والمحلي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق والذي رحل عن تدريب الزمالك منذ أيام.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر في الثامنة من مساء اليوم وتذاع علي قناة اون تايم سبورت 1

التشكيل المتوقع للزمالك

الفوز في مباراة اليوم بالنسبة للزمالك امر مهم في ظل حاجة الفريق لتصحيح المسار ، ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد تأزم الفريق في دوري ابطال افريقيا لهزيمته امام الوداد المغربي بثلاثة اهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة، ليصبح مستقبل الزمالك الأفريقي هذا الموسم في خطر.

ومن المتوقع ان يجري أسامة نبيه المدير الفني المؤقت للزمالك عدة تعديلات في التشيل خاصة مع الانباء التي ترددت في الساعات الأخيرة قبل اعلان قائمة الفريق، عن إمكانية عودة طارق حامد لاعب الوسط للمشاركة في المباراة بعد مشاركته في التدريبات الأخيرة قبل المباراة عقب شفاءه من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

ويقترب التشكيل المتوقع للزمالك من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء واحمد فتوح ، وفي الوسط طارق احمد " حال مشاركته " وامام عاشور ، بينما يضم الهجوم احمد سيد زيزو ويوسف أوباما واشرف بن شرقي وسيف الجزيري.

على الجانب الآخر يدخل فريق فيوتشر اللقاء، بمعنويات مرتفعة بعد حصد انتصارين متتاليين على حساب البنك الأهلي ثم المقاولون العرب، وحذر على ماهر، المدير لفني لفيوتشر، لاعبي الفريق من الانتفاضة الكروية المتوقعة من لاعبى الزمالك خلال المباراة المرتقبة خاصة مع إدارته الفنية الجديدة لأسامة نبيه بعد رحيل باتريس كارتيرون مدرب الفريق السابق.

وشدد علي ماهر على ضرورة الالتزام بالمهام الفنية داخل الملعب، مشيراً إلى أن الزمالك سيسعى خلال اللقاء إلى مصالحة جماهيره الغاضبة، خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق الأبيض من الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعقيد حسابات التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام الزمالك

ويراهن علي ماهر على حالة التوهج الكروي التي يعيشها ثلاثي الفريق، ناصر ماهر، عمر كمال عبد الواحد، وأحمد رفعت، منذ بداية الموسم الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من: محمود حمدي في حراسة المرمى وعمر كمال ومروان الصحراوي ومحمود مرعي وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد فاروق في الوسط وأحمد رفعت وأحمد عاطف في الهجوم.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 9 مباريات حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وتلقي هزيمة في مباراتين بينما يحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.