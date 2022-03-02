شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى راحة اليوم بعد الفوز على فاركو برباعية ويعسكر للمريخ الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لاعبي الفريق الأحمر راحة سلبية اليوم الأربعاء بعد الفوز على فاركو أمس في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4 / 1.

ويبدأ الأهلي تدريباته الجماعية بدءا من غد الخميس ضمن التحضير لمباراته ضد المريخ السوداني بحيث يدخل معسكرا مغلقا بعد الانتهاء من مران الغد حتى موعد مباراته ضد الفري قالسوداني يوم السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الأوللى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق فريق الأهلي فوزا مهما على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 25 في صدارة الدوري رغم تأجيل مباراتين له، بينما توقف رصيد فاركو عند 15 نقطة في المركز السابع.

جاءت بداية المباراة قوية سريعة للأهلي الذي سجل هدفين في أول 7 دقائق، الأول عن طريق محمد شريف في الدقيقة 5 بعد استلام تمريرة من أحمد عبد القادر داخل منطقة الجزاء وسددها بيمناه على يمين محمد صبحي، والثاني عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 7 بعدما استلم كرة طولية في ظهر دفاع فاركو وتوغل بها ثم سددها في مرمى فاركو، فيما أهدر أحمد عبد القادر فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 10.

وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 13 بعد استقباله تمريرة رائعة من محمد هاني من الجبهة اليمنى بلمسة سحرية من محمد شريف وهي في طريقها لأفشة ليسددها في المرمى ببراعة.

وعدل فاركو النتيجة بعدما أحرز أحمد الصغيري الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 17 مستغلا ارتداد تصويبة سوكاري من يد محمد الشناوي وتصويبها في المرمى، لتصبح النتيجة 3 / 1، وبعدها هدد فاركو مرمى الأهلي في أكثر من فرصة ولكنها بدون خطورة على مرمى الشناوي.