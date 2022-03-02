شكرا لقرائتكم خبر عن حازم فتوح: كارتيرون طلب ضم عبد الله السعيد ورمضان للزمالك قبل منع القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم فتوح، وكيل أعمال باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق، إن المدرب الفرنسي رحل عن تدريب الفريق، ولكنه يعشق الكيان، مشيرا إلى أنه كان يرغب في الرحيل بهذا الشكل الجيد.

وقال حازم فتوح في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "كارتيرون لديه علاقة مميزة مع جماهير الزمالك، وأنه لم يرحل بسبب اتفاقه مع نادي آخر، ولديه عروض في الفترة الحالية، وسيتم حسم الأمور خلال 48 ساعة".

وأوضح وكيل كارتيرون: إن المدرب الفرنسي كان يشعر بعدم الراحة خلال اخر شهرين مع الفريق، وهناك بعض الأمور التي جعلت كارتيرون يشعر بعدم الراحة في الفترة الأخيرة، وحسين لبيب كان يتعامل بشكل رائع معه".

وتابع حازم فتوح: "الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع باتريس كارتيرون خلال فترته مع الزمالك، ولجان الزمالك السابقة برئاسة حسين لبيب وعماد عبد العزيز تواصلوا مع المدرب الفرنسي عقب رحيله".

وأوضح حازم فتوح: إن الفريق الأبيض كان سيتعاقد مع أبرز اللاعبين في أفريقيا قبل عقوبة منع القيد، وكارتيرون طلب التعاقد مع ثنائي بيراميدز وعبد الله السعيد ورمضان صبحي قبل العقوبة، والزمالك كان قادر على ضم أي لاعب خلال الفترة الماضية".

وأضاف حازم فتوح، إن المدرب الفرنسي يحلم بالعودة مرة أخرى لتدريب الفريق مرة أخرى ومن الوارد تولي باتريس كارتيرون أي نادي اخر في مصر، فهو مدرب محترف ويملك العديد من العروض دائما.