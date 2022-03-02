شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الأهلى: سعيد بعودة الروح القتالية للاعبين أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي عقب الفوز علي الجونة قائلا " سعيد بعودة الروح القتالية العالية للفريق داخل المستطيل الأخضر وظهر ذلك من خلال القتال علي كل كره من أجل حصد الثلاث نقاط و رغم تأخرنا بهدف كنت واثق في العودة للمباراة بفضل التعاون الرائع بين لاعبي الفريق والانضباط بالنواحي التكتيكية " .

وأوضح أشرف نصار خلال تصريحات صحفية قائلا " تحدثت مع الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة وأخبرتهم نثق بكم وفي قدراتكم وطالبتهم بالفوز أمس للتقدم خطوات مهمة في جدول الترتيب ومسابقة الدوري المصري الممتاز صعبة هذا الموسم والمستويات متقاربة بين جميع الفرق والفوز علي فريق الجونه بملعبه بداية لانتصارات قادمة لفريق البنك الأهلي " .

و نجح فريق البنك الأهلى في الفوز علي مضيفه الجونة 2-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد خيري بشارة ، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

تقدم للجونة سيف العجوز في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، ونجح البنك الأهلي في العودة سريعا وأدرك هدف التعادل بعدها بأربع دقائق ، عن طريق محمود السيد في الدقيقة 26، ونجح كريم بامبو في أحراز الهدف الثاني لفريقه أمام الجونة في الدقيقة 72 .