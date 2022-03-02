شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الأهلى: سعيد بعودة الروح القتالية للاعبين أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - صرح اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي عقب الفوز علي الجونة قائلا " سعيد بعودة الروح القتالية العالية للفريق داخل المستطيل الأخضر وظهر ذلك من خلال القتال علي كل كره من أجل حصد الثلاث نقاط و رغم تأخرنا بهدف كنت واثق في العودة للمباراة بفضل التعاون الرائع بين لاعبي الفريق والانضباط بالنواحي التكتيكية " .
وأوضح أشرف نصار خلال تصريحات صحفية قائلا " تحدثت مع الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة وأخبرتهم نثق بكم وفي قدراتكم وطالبتهم بالفوز أمس للتقدم خطوات مهمة في جدول الترتيب ومسابقة الدوري المصري الممتاز صعبة هذا الموسم والمستويات متقاربة بين جميع الفرق والفوز علي فريق الجونه بملعبه بداية لانتصارات قادمة لفريق البنك الأهلي " .
تقدم للجونة سيف العجوز في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، ونجح البنك الأهلي في العودة سريعا وأدرك هدف التعادل بعدها بأربع دقائق ، عن طريق محمود السيد في الدقيقة 26، ونجح كريم بامبو في أحراز الهدف الثاني لفريقه أمام الجونة في الدقيقة 72 .
وبهذه النتيجة ، يقفز البنك الأهلي إلي المركز الثامن برصيد 14 نقطة جمعهم من 4 انتصارات وتعادلين وخمسة هزائم، ونجح لاعبوه تحت قيادة مدربهم خالد جلال في تسجيل 11 هدف بينما سكنت شباكه نفس عدد الأهداف.
بينما هبط الجونة إلي المركز العاشر برصيد 14 نقطة فى جدول المسابقة، جمعها من 10 مباريات، حيث حقق أربع انتصارات وتعادلين وتلقى أربع هزائم، ونجح لاعبوه تحت قيادة مدربهم رضا شحاته في تسجيل 8 أهداف وسكنت شباكهم 10 أهداف.