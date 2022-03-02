شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاصة: التعادل مع الإسماعيلى بمثابة مكسب وأطالب بتغيير اسم النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب تامر مصطفى المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، بتغيير اسم النادى إلى هويدى لرفع الضغط من على عاتق اللاعبين، بعد التعادل مع الإسماعيلى فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى.

وقال تامر مصطفى فى تصريحات تليفزيونية: "حصلنا على نقطة من الإسماعيلى بطعم الفوز، وهدفى الإسماعيلى هدايا مننا، بسبب أخطاء تم ارتكابها".

وأضاف مدرب المقاصة: "الظروف المادية لمصر المقاصة صعبة للغاية، ونقص الخبرات أيضا عامل مؤثر، ولكنى أراهن على اللاعبين الصاعدين"

وأوضح تامر مصطفى: "لاعبو المقاصة على قلب رجل واحد، ولدى أزمة مقارنة البعض بين فريق المقاصة الحالى والفرق في المواسم السابقة، وكنت أتمنى تغيير اسم النادى إلى هويدي، ولو تغير اسم النادى سيكون ذلك نقطة فارقة بالنسبة لنا، ةالضغط هيتشال من اللاعبين، لأننا بنتحاسب على اسم المقاصة اللى كان بيكسب الأهلى والزمالك وبيشارك فى إفريقيا".

وتعادل مصر المقاصة مع نادى الإسماعيلى بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الكلية الحربية بالقاهرة بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

سجل عبد الرحمن مجدى هدف الإسماعيلى في الدقيقة 14 بعد مجهود كبير من أحمد مدبولى الذى ضغط على مدافع مصر المقاصة واستخلص الكرة وقدم عرضية رائعة ليقابلها عبد الرحمن مجدى بتسديدة في الشباك.وأضاف أحمد مدبولى الهدف الثانى في الدقيقة 36 بعد خطأ كبير من محمد مجدى حارس مصر المقاصة بعدما شتت الكرة بشكل خاطئ لتصدم بفرناندو وتأتى لأحمد مدبولى الذى وضعها بكل سهولة في الشباك الخالية.

وبعد 12 ثانية من بداية الشوط الثانى قلص محمود فهمى النتيجة للمقاصة بالهدف الأول بعدما استلم عرضية على صدره ووضعها من تحت عمر رضوان، وتعادل النيجيري رشيد أحمد للمقاصة في الدقيقة 55 بعد عرضية متقنة من كريم حلاوة ليحولها رشيد في شباك الإسماعيلى.

بهذه النتيجة رفع مصر المقاصة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر من 11 مباراة فاز في مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 مباريات.