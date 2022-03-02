شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى ويندى سيتى للاسكواش بـ 4 مواجهات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء منافسات الدور نصف النهائي ببطولة ويندي سيتي للاسكواش، أحد أكبر بطولات اللعبة والتى تستضيفها ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 23 فبراير وحتى الثاني من مارس ، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتأهل 6 مصريين إلى منافسات هذا الدور بعد اجتياز الدور ربع النهائي وهم، مروان الشوربجي ويوسف إبراهيم ونور الشربيني وهانيا الحمامي، نوران جوهر وطارق مؤمن.

ومن المقرر أن يلتقي مروان الشوربجي مع مواطنه يوسف سليمان، فيما سيلتقي طارق مؤمن مع النيوزلاندي بول كول.

وفي منافسات السيدات ستلتقي نور الشربيني مع مواطنتها هانيا الحمامي، بينما تواجه نوران جوهر منافستها النيوزلاندية جويل كينج.

يذكر أن مروان الشوربجي المصنف السادس عالمياً كان قد فجر مفاجأة كبيرة بعد الفوز على حامل اللقب علي فرج المصنف الأول على العالم، وإقصائه من الدور ربع النهائي، وفاز مروان بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-9, 12-10, 11-7.