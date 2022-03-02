شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحصد المركزين الأول والثانى بجوائز التفوق الصحفى فرع المقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الزميلان حازم صلاح الناقد الرياضى ورئيس قسم الرياضة العالمية باليوم السابع، ورضا صلاح الكاتب الصحفى باليوم السابع بجائزة التفوق الصحفي السنوية عن الأعمال التى تم نشرها خلال عام 2021 في شعبة المقال الصحفي، بعدما حصدا المركزين الأول والثاني، عن مقالهما الأول بعنوان "غياب الاحتراف الحقيقي عن استنساخ تجربة محمد صلاح"، والثاني بعنوان "الأهلي والزمالك والإتهامات بالتفويت".

وأعلنت رابطة النقاد الرياضيين نتائج جائزة التفوق الصحفي السنوية، عن الأعمال التى تم نشرها خلال عام 2021، والتي ضمت لجنة التحكيم 12 من النقاد الرياضيين الكبار، وهم: جمال هليل وشوقي حامد ومحمد سيف وأنور عبد ربه وكمال عبدالخالق وسامي عبدالفتاح وعثمان سالم وجمال الزهيري وكمال عامر وخالد عبد المنعم ود. طارق الأدور ومحمود صبري .. وتولى إيهاب شعبان مهمة المنسق العام للجائزة.

وأسفرت النتائج النهائية للمسابقة في فرع التحقيقات عن فوز:

1 - ( المركز الأول) جلال الشافعي من الأهرام العربي عن تحقيق "الكرة العربية .. ملاعب عالمية تفتقد صناعة المواهب".

2 - ( المركز الثاني ) محمد غبن من جريدة الدستور عن تحقيق "المئوية الصامتة .. 7 خطايا وحسنة وحيدة ".

3- (المركز الثالث) أحمد عبد الجواد من الكورة والملاعب عن تحقيق "الإهمال .. القاتل معلوم".

وفي فرع المقالات اسفرت النتائج عن فوز:

1- (المركز الأول) حازم صلاح من الخليج 365 عن مقال "غياب الاحتراف الحقيقي عن استنساخ تجربة محمد صلاح".

2- (المركز الثاني - مناصفة) رضا صلاح من جريدة (الخليج 365) عن مقال "الأهلي والزمالك والاتهامات بالتفويت" وعمرو الأنصاري من بوابة روزا اليوسف عن مقال "كيف تشتري ميسي من أرباح السوشيال ميديا".

3- (المركز الثالث) محمد خليفة من الدستور عن مقال "المسكوت عنه فى بيراميدز"

وفي فرع الحوارات أسفرت النتائج عن فوز:

1- (المركز الأول) محسن لملوم من الأهرام الرياضي عن حوار داني ألفيس.

2- ( المركز الثاني) محمد حلمي المندوه من الكورة والملاعب عن حوار ملك النص فاروق جعفر.

3- ( المركز الثالث مناصفة) أحمد عبد الحميد (الأهرام المسائى) حوار كارتيرون ومحمد السيد شحاته ( بوابة الأهرام) حوار ألفارو أربيلوا

وفي فرع الخبر والتقرير الخبري أسفرت النتائج عن فوز:

1 – (المركز الأول ) عاطف عبد الواحد من الأهرام الرياضي عن تقرير نادي يبيع التاريخ والأحلام من أجل المال .

2- (المركز الثاني) محمود شوقي من الإذاعة والتليفزيون عن خبر تأجيل الإنتخابات الرياضية .

3- (المركز الثالث ) د. مدحت رشدي من أخبار اليوم تقرير الهروب الكبير وكشف المستور