شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون دولار فى الموسم قيمة عقد أبو جبل مع النصر السعودى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من محمد أبو جيل حارس مرمى الزمالك، قيمة تعاقده مع نادى النصر السعودى، بعدما وقع اللاعب على عقد انتقاله للفريق السعودى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، على أن ينضم لصفوفه بداية من الموسم الجديد.
أوضح المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن أبو جبل سيحصل على 2 مليون دولار في الموسم الواحد مع النصر السعودى، مؤكدًا إن الحارس وقع بالفعل وحصل على مقدم التعاقد من الفريق السعودى.
وعقد أبو جبل جلسة مع مسئولي نادى النصر السعودي ووقع على عقود انضمامه للفريق لمدة موسمين، الأمر الذى سيمنع الحارس من التجديد للزمالك بعدما أصبح مرتبطًا بعقد مع نادى النصر.
وكان أبو جبل كان على ردار النصر السعودي منذ شهر نوفمبر الماضى، إلا إن مباراة الأهلى التي خسرها الزمالك بنتيجة 5 / 3 أدت لتراجع إدارة النصر عن فكرة التعقاد مع الحارس، وبعد أن تألق أبو جبل مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون عاد للحسابات من جديد وتم التوصل لاتفاق بين الطرفين ليوقع أبو جبل على عقد مدته موسمين بداية من الموسم المقبل.