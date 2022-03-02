شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون دولار فى الموسم قيمة عقد أبو جبل مع النصر السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من محمد أبو جيل حارس مرمى الزمالك، قيمة تعاقده مع نادى النصر السعودى، بعدما وقع اللاعب على عقد انتقاله للفريق السعودى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، على أن ينضم لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

أوضح المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن أبو جبل سيحصل على 2 مليون دولار في الموسم الواحد مع النصر السعودى، مؤكدًا إن الحارس وقع بالفعل وحصل على مقدم التعاقد من الفريق السعودى.