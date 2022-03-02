شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك يرحب برحيل "أبو جبل وبن شرقى" وهناك صفقات قوية قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الغندور لاعب فريق الزمالك السابق أنه لا يوجد مانع من مسئولي النادى رحيل اى لاعب عن الفريق خلال المرحلة المقبلة و على رأسهم الحارس محمد أبو جبل و المغربى أشرف بن شرقى .

وأوضح خالد الغندور خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك أن مسئولي نادى الزمالك حاليا يقومون بدراسة بعض التسجيلات الخاصة ببعض اللاعبين الأجانب و المحللين لبناء فريق قوى الموسم المقبل برفقة عودة اللاعبين المعارين .

وفى سياق أخر أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك وفيوتشر إلى الحكم الدولي محمد الحنفي في الجولة الثامنة لبطولة الدوري في اللقاء المقرر له الثامنة مساء غدًا الأربعاء.

يعاون محمد الحنفي في إدارة مباراة الزمالك وفيوتشر كلاً من يوسف البساطي و أحمد توفيق طلب و سامح حسين و محمد عادل و شهاب راشد.

أعلن الجهاز الفني للزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة فيوتشر المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء باستاد القاهرة الدولي ، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة تأكيدًا لما نشره الخليج 365، باستمرار غياب طارق حامد عن الفريق، وعودة محمد أشرف روقا بعد شفاءه من الإصابة، وضم ماجد هانى.

وجاءت قائمة الزمالك التى أعلنها أسامة نبيه القائم بأعمال المدير الفنى، كالتالى..

حراسة المرمى : محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع : محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عبد الله جمعه - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا " - ماجد هاني -يوسف إبراهيم " أوباما" - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم : عمر السعيد - سيف الجزيري

ويقود الفريق في مباراة فيوتشر أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد في أول مباراة لهما بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق.