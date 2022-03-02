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البنك الأهلى يصرف مكافآت الفوز على الجونة تحفيزا للاعبين قبل مواجهة المقاصة

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القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى البنك الاهلى برئاسة أشرف نصار صرف مكافئات الفوز على الجونة للاعبى الفريق عقب العودة للانتصارات في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز و ذلك لتحفيزهم قبل مواجهة مصر المقاصة المقبلة .

وحقق فريق البنك الاهلى الفوز على الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم على ستاد خالد بشاراة ضمن مباريات بطولة الدورى   الممتاز سجلهم الثنائى محمود السيد وكريم " بامبو " بينما جاء هدف الفريق الساحلى عن طريق اللاعب سيف العجوز.

وياتى  القرار عقب توقف مستحقات لاعبى فريق البنك الاهلى خلال الفترة الماضية بسبب سوء النتائج و التواجد بمركز متأخر في جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويسعى خالد جلال المدير الفني للفريق أستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبى الفريق و أستمرار الأداء الجيد في المباراة القادمة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل توقف البطولة و خوض مباريات بطولة كأس مصر حيث من المقرر ملاقة فريق أسوان في الدور الـ 32 من عمر البطولة و المقرر لها فى الفترة من 11 حتى 15 مارس المقبل .

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الـ 12 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 7 من الشهر الجارى و ستقام على ستاد بتروسبورت بمنطقة التجمع الخامس.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة حيث حقق الفوز في 4 مباريات و التعادل في مباريتان و الهزيمة في 5 مباريات .   

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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