شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العاطى: مباراتنا أمام الأهلى الأسوأ فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو أن مباراة اليوم أمام الأهلي هي الأسوأ للفريق منذ صعوده للدوري الممتاز هذا الموسم بعد الخسارة 4 / 1 ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

تابع عبد العاطي في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس " قلت للاعبين بعد اللقاء أنني متحمل الهزيمة برباعية ، ومباراة الإسماعيلي المقبلة صعبة ونعمل على تصحيح الأخطاء ، والقادم سيكون أفضل.

أضاف المدير الفني لفاركو أن الفريق وصل للمركز السابع ولكنه يسعى للتواجد في مكان أفضل بجدول الدوري، ونعمل على تصحيح الأخطاء.

تعرض فريق فاركو للهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف من الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، لينضم لقائمة ضحايا الخسارة برباعية من الفريق الأحمر في الموسم الحالي لمسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 25 في صدارة الدوري رغم تأجيل مباراتين له، بينما توقف رصيد فاركو عند 15 نقطة في المركز السابع.

رباعية اليوم هى الرابعة للأهلى فى الدورى هذا الموسم وجاءت جميعها كالتالى :

الإسماعيلي 4-0 الجولة الأولى.

سموحة 4-1 الجولة السادسة.

المقاصة 4-0 الجولة العاشرة.

فاركو 4 / 1 الجولة الحادية عشرة.