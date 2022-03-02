شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. على معلول يهدى مواطنه عزمى غومة تيشرت الأهلى عقب مواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى التونسى على معلول لاعب فريق الاهلى مواطنة عزمى غومة لاعب فريق فاركو تشرت الفريق الأحمر عقب مواجهة الفريقين التي جمعتهم مساء الثلاثاء في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

و حقق فريق الأهلي فوزا مهما على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، ليستعيد الفريق الأحمر توازنه بعد الخسارة الأفريقية أمام صن داونز.

وجاءت الاهداف كالتالى للاهلى محمد شريف فى الدقيقة 5 و محمد مجدى " أفشة " هدفين بالدقيقة 7 ، 12 و حسين الشحات فى الدقيقة 87 و جاء هدف فاركو الوحيد عن طريق اللاعب أحمد الصغيرى بالدقيقة 16 .

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 25 في صدارة الدوري رغم تأجيل مباراتين له، بينما توقف رصيد فاركو عند 15 نقطة في المركز السابع.