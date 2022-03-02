"انظروا لمصطفى فتحي".. مرتضى منصور يواصل رسائله لـ9 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

جدَّد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالته لتسعة من لاعبي الفريق بمنحهم مهلة حتى يوم الخميس لتجديد تعاقداتهم، مشيرا إلى أن الجماهير انقلبت على مصطفى فتحي بعد رحيله إلى التعاون السعودي.

وقال مرتضى، في فيديو مسجل من أول اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد أول أمس الإثنين: "من هنا لحد يوم الخميس اللي عايز يستمر معانا أهلا وسهلا، واللي هيغالي في المطالبات مش عايزه".

وأضاف: "اللي باعنا خسر دلعنا على رأي راغب علامة، هتاخد مستحقاتك في ميعادها ومكافآت عالية، خليتك نجم وعندك فيلا وعربية عشان نادي الزمالك، واللي مش عارف قيمته مع السلامة".

وأكمل: "سأخرج أمام الجماهير وأقول هذا اللاعب كان من المفترض أن يحضر جلسة التجديد لكنه لم يأت، سأقول لك (شكرا ربنا يوفقك في مكان آخر)، لكن عندما تندم لا تسنى أن جماهير الزمالك بالملايين".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "هل ستختار الحب أم المليارات، عن نفسي سأختار الحب لأنه يدوم، أما المليارات ستنتهي، التجديد سيتم بشروط النادي، وإن لم تأت سنقيم لك حفلة تكريم، (لكن لما الجماهير تقلب على حد أنت تعرفون ماذا سيحدث)، وانظروا لمصطفى فتحي".

وكان الزمالك يفاوض عددا من لاعبيه لتجديد عقودهم التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي 2021/2022، ويتعلق الأمر بكل من: طارق حامد، المغربي أشرف بنشرقي، محمد أبوجبل، المغربي محمد أوناجم، عمر السعيد، الإيفواري رزاق سيسيه، حازم إمام، محمود عبدالعزيز ومحمد أشرف "روقا".

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة فيوتشر مساء اليوم الأربعاء على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن يستضيف فريق الوداد المغربي مع بداية الأسبوع المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.