إعلان حكام مباراة الزمالك وفيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة الزمالك ونظيره فيوتشر اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وأسندت لجنة الحكام، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة يوم أمس الثلاثاء، المباراة للحكم محمد الحنفي على أن يُساعده يوسف البساطي وأحمد توفيق طلب، فيما سيكون سامح حسين حكمًا رابعًا.

واختارت لجنة الحكام، الحكم محمد عادل كحكم فيديو على أن يُساعده شهاب راشد.

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، فيما يحتل فيوتشر المركز السادس برصيد 15 نقطة.