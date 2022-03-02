عن تأثره فور مشاركته أمام فاركو.. قمصان: نثق في حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، ثقة الجهاز الفني لفريقه في لاعب فريقهم حسام حسن.

وردّ قمصان، عبر مداخلة على فضائية المحور على تأثر حسام حسن خلال مشاركته بالدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام فاركو، بقوله:"سامي قمصان عبر قناة المحور: حسام حسن لاعب مميز، لكن اللعب في الأهلي ليس سهلاً".

وشارك حسام حسن بديلاً خلال الدقائق الأخير من مباراة الأهلي أمام نظيره فاركو التي انتهت بفوز ناديه برباعية مقابل هدف.

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بقوله:"الإصابة كانت قد أبعدت حسام حسن وإن شاء الله يعود أفضل من الأول ونثق فيه كجهاز فني".

وكان الأهلي قد تعاقد مع حسام حسن خلال الانتقالات الصيفية الماضية عقب انتهاء فترة إعارته من سموحة بصفوف أهلي طرابلس الليبي.