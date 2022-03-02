وكيل كارتيرون يكشف كواليس رحيله عن الزمالك.. وحقيقة مفاوضات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف حازم فتوح، وكيل باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، كواليس رحيل المدرب الفرنسي عن القلعة البيضاء بعد فسخ عقده مع النادي، مشيرا إلى أن يستهدف العودة من جديد.

وقال حازم فتوح، في ضيافة قناة "الحياة": "تكريم الزمالك لباتريس كارتيرون بعد رحيله شيء مشرف، فخور كمصري لأن هذا يحدث في ناد مصر، وأتمنى استمرار مثل تلك المشاهد الإيجابية من أجل التفاوض مع مدربين أجانب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "كارتيرون هدفه العودة للزمالك مرة أخرى إذا سمحت الظروف، علاقته جيدة للغاية مع جماهير الزمالك ويحب النادي كثيرا، ويتمنى العودة لتحقيق بطولات أخرى".

وتابع: "كارتيرون يرفض مبدأ الظهور الإعلامي حتى لو بمقابل مادي، يكتفي بما أدلى به من تصريحات في المؤتمر الصحفي الأخير له ولا يريد إضافة أي شيء آخر، كارتيرون كان لا يرغب في افتعال أي أزمات مع الزمالك وكان يتجاهل أي أمور ممكن تؤدي إلى مشكلة".

وعن وجهة كارتيرون المقبلة، أكد حازم فتوح: "كارتيرون لا يزال في مصر حتى الآن، ولم يحدث أن تفاوض معنا أي مسؤول من نادي الاتفاق بشكل رسمي حتى الآن، كارتيرون يدرس بعض العروض وخلال الساعات المقبلة سيحسم وجهته القادمة".

وواصل: "علاقة باتريس كارتيرون كانت قوية مع لاعبي الزمالك، راهن عليهم بأنهم على قدر المسؤولية وكانوا يبذلون أقصى ما لديهم في الملعب، وعاد من أجل تحقيق لقب الدوري، وغير صحيح ما تردد عن دخول الأهلي في مفاوضات مع كارتيرون مؤخرا".

وأكد: "حسين لبيب كان يتعامل باحترافية كبيرة مع كارتيرون، ولجان الزمالك السابقة تواصلت معه لتوجيه الشكر له عقب انتهاء علاقته مع النادي".

وأتم وكيل اللاعبين حازم فتوح تصريحاته قائلا: "الزمالك كان يرغب في التعاقد مع عبدالله السعيد بترشيح من كارتيرون في عهد لجنة حسين لبيب، ورمضان صبحي كان أيضا بين طلبات كارتيرون لكن عقوبة منع القيد حالت دون إتمام الصفقة".