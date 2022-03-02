ميلان يتعادل مع إنتر ميلان في ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ديربي الغضب التي جمعت بين ميلان وإنتر مساء الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو.

وفشل الفريقان في استغلال جميع الفرص التي أتيحت لهما خلال المباراة، لتنتهي كما بدأت (0-0).

ليتأجل الحسم في لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 20 إبريل المقبل.

ويكفي أي فريق الفوز بأي نتيجة ليتأهل إلى المباراة النهائية.

وكان ميلان وصل إلى المربع الذهبي لكأس إيطاليا بتجاوز لاتسيو برباعية نظيفة في ربع النهائي، بينما فاز إنتر على إمبولي (3-2) بعد الوقت الإضافي.

تشكيل ميلان: ميك مايجنان، أليساندرو فلورينزي، فيكايو توموري، أليسيو رومانيولي، ثيو هيرنانديز، إسماعيل بن ناصر، فرانك كيسي، أليكسيس ساليمايكيرس، رادي كرونيتش، رفائيل لياو، أوليفييه جيرو.

تشكيل إنتر: سمير هندانوفيتش، ميلان سكرينيار، ستيفان دي فريج، أليساندرو باستوني، دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهان أوجلو، إيفان بريسيتش، إدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.