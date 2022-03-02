مدرب فاركو: أتحمل مسؤولية الخسارة.. والأهلي استغل أخطائنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مجدي عبد العاطي مدرب نادي فاركو، أن النادي الأهلي استغل أخطاء فريقه خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مشيراً إلى أنه يتحمل مسؤولية الخسارة أمام الفريق الأحمر.

وتلقى فاركو هزيمة ثقيلة أمام النادي الأهلي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري WE المصري.

وقال عبد العاطي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "دخل في شباكنا طوال المباريات ٧ او ٨ أهداف، وخلال ١٣ دقيقة استقبلنا ٣ اهداف".

وأضاف: "لم نستحق حتى التعادل وقلت للاعبين أنني أتحمل المسؤولية كاملة وأرفع عنهم الضغط، وهم لاعبين كبار".

واختتم: "الأهلي استغل الأخطاء التي نبهت عليها قبل المباراة، وكنت العب على ضغط مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة وخسارته في المباراة الماضية، ولكن من الواضح أن الأهلي تجاوز هذه الفترة والمباراة انتهت في أول ١٥ دقيقة".