شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم طلائع الجيش فى نهائيات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3/0 فى الجولة الثالثة بمنافسات المرحلة النهائية من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 والتى تقام أول 3 جولات منها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بينما تقام الجولتان الرابعة والخامسة فى صالة برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام آخر جولتين فى صالة القناة بالإسماعيلية.

وخسر الزمالك من هليوبوليس و بتروجت فى أول و ثان جولات النهائيات .

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك للرجال، المحدد لها 13 مارس المقبل للموسم المحلى 2021 / 2022، على صالة القناة بالإسماعيلية بكشوف محددة.

ومن المقرر أن ترسل الأندية كشوف أسماء الحاضرين التابعيين لكل نادٍ من أجل تسليمه للأمن للتصديق من الإطلاع على إثبات الشخصية قبل دخول الصالة .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز للطائرة يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.