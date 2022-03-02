شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 1 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه أيمن أشرف لاعب الأهلى شبح الغياب عن الفريق المباريات المقبلة للمارد الأحمر محلياً وأفريقياً بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة الأخيرة التى تعرض لها.

وحسب تأكيدات مصدر فى الأهلى فإن أيمن أشرف الذى غاب عن مباراة المقاصة الأخيرة بالدورى ومن بعدها مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا سيواصل الغياب عن الفريق لمدة أسبوعين مقبلين.

كشف أيمن شوقي نجم الأهلي السابق أن مباراة الفريق الأحمر ضد صن داونز المقرر إقامتها في جنوب إفريقيا ستقام يوم 12 مارس الجاري وليس يوم 11 من الشهر نفسه كما يتردد.

قال شوقي في تصريحات للاستديو التحليلي لقناة الأهلي إنه تواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وأكد له أن الموعد الصحيح لمباراة صن داونز هو يوم 12 وليس 11 من شهر مارس الجاري.