جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى.. مروان حمدى ومابولولو يتقاسمان الصدارة

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 1 / 3 / 2022 ثلاث مباريات بالجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق الجونة نظيرة البنك الاهلى و واجه الاسماعيلى فريق مصر المقاصة و في الختام التقى الاهلى مع فاركو .

الأهلي يستعيد توازنه ويهزم فاركو برباعية فى ليلة استرداد قمة الدوري

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، ليستعيد الفريق الأحمر توازنه بعد الخسارة الأفريقية أمام صن داونز.