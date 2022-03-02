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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى.. مروان حمدى ومابولولو يتقاسمان الصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 1 / 3 / 2022 ثلاث مباريات بالجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق الجونة نظيرة البنك الاهلى و واجه الاسماعيلى فريق مصر المقاصة و في الختام التقى الاهلى مع فاركو .
الأهلي يستعيد توازنه ويهزم فاركو برباعية فى ليلة استرداد قمة الدوري
حقق فريق الأهلي فوزا مهما على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، ليستعيد الفريق الأحمر توازنه بعد الخسارة الأفريقية أمام صن داونز.
الإسماعيلى يسقط في فخ التعادل مع المقاصة 2/2 في مباراة مثيرة ويهدر ركلتى جزاء.. فيديو
سقط نادى الإسماعيلى في فخ التعادل الإيجابى مع مصر المقاصة بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الكلية الحربية بالقاهرة بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.
يتصدر مروان حمدى مهاجم فريق سموحة جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 6 أهداف و ياتى في المركز الثانى وجوب مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري بنفس عدد الأهداف و في المركز الثالث أحمد سيد " زيزو " لاعب فريق الزمالك برصيد 5 أهداف و الجنوب أفريقى بيرسى تاو مهاجم فريق الاهلى يحصد المركز الرابع بنفس عدد الأهداف أيضا .