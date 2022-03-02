شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 1 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 1 / 3 / 2022 ثلاث مباريات بالجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق الجونة نظيرة البنك الاهلى و واجه الاسماعيلى فريق مصر المقاصة و في الختام التقى الاهلى مع فاركو .

الأهلي يستعيد توازنه ويهزم فاركو برباعية فى ليلة استرداد قمة الدوري