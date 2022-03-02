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أهداف مباريات الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 1 / 3 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 1 / 3 / 2022 ثلاث مباريات بالجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق الجونة نظيرة البنك الاهلى و واجه الاسماعيلى فريق مصر المقاصة و في الختام التقى الاهلى مع فاركو .

الأهلي يستعيد توازنه ويهزم فاركو برباعية فى ليلة استرداد قمة الدوري

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة ، ليستعيد الفريق الأحمر توازنه بعد الخسارة الأفريقية أمام صن داونز.

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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