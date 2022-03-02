أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1/ 3 /2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد أخبار الرياضة اليوم الثلاثاء 1/ 3 /2022، العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى أبرزها استعادة النادى الأهلى صدارة الدورى بالفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري.

الأهلي يستعيد توازنه ويهزم فاركو برباعية فى ليلة استرداد قمة الدوري