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أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1/ 3 /2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد أخبار الرياضة اليوم الثلاثاء 1/ 3 /2022، العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى أبرزها استعادة النادى الأهلى صدارة الدورى بالفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري.

الأهلي يستعيد توازنه ويهزم فاركو برباعية فى ليلة استرداد قمة الدوري

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة ، وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 25 في صدارة الدوري رغم تأجيل مباراتين له، بينما توقف رصيد فاركو عند 15 نقطة في المركز السابع.

الأهلى يهزم سموحة فى نهائيات دورى الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 3/0 فى الجولة الثالثة بمنافسات المرحلة النهائية من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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