7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 1/ 3 /2022

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الثلاثاء 1/ 3 /2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

الأهلي يستعيد توازنه ويهزم فاركو برباعية فى ليلة استرداد قمة الدوري

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 25 في صدارة الدوري رغم تأجيل مباراتين له، بينما توقف رصيد فاركو عند 15 نقطة في المركز السابع.