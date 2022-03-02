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جدول ترتيب الدورى المصرى.. الأهلى يتصدر

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القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 1 / 3 / 2022 ثلاث مباريات بالجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق الجونة نظيرة البنك الاهلى و واجه الاسماعيلى فريق مصر المقاصة و في الختام التقى الاهلى مع فاركو .

الأهلي يستعيد توازنه ويهزم فاركو برباعية فى ليلة استرداد قمة الدوري

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة ، ليستعيد الفريق الأحمر توازنه بعد الخسارة الأفريقية أمام صن داونز.

الأهلي يستعيد توازنه ويهزم فاركو برباعية فى ليلة استرداد قمة الدوري

 

يتصدر فريق الاهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة و ياتى في المركز الثانى فريق بيراميدز برصيد 23 نقطة و حصد فريق سموحة المركز الثالث برصيد 22 نقطة بينما في المركز الرابع ياتى الزمالك برصيد 19 نقطة .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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