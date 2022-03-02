شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: عودة شريف للتسجيل أهم مكاسب مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي حقق مكاسب كبيرة بعد الفوز على فاركو ٤-١، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بالإسكندرية، أبرزها عودة محمد شريف للتهديف إلى جانب ظهور كافة اللاعبين بمستوى مميز، إلى جانب الإصرار على الفوز الذي جاء بعد الهزيمة أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدرب العام: الأهلي استفاد من حالة فاركو في بداية المباراة، ونجح في الوصول إلى هدفه من خلال تحقيق الفوز بأربعة أهداف والاطمئنان على حالة جميع اللاعبين قبل مباراة المريخ السوداني.

وأكد قمصان أن أداء الأهلي أمام فاركو مرضٍ إلى جانب النتيجة الكبيرة التي حققها والحصول على ثلاث نقاط مهمة في بطولة الدوري، قبل إغلاق ملف البطولة المحلية والتركيز في مواجهة المريخ في دوري أبطال إفريقيا.

وأشار المدرب العام إلى أن الأهلي يخوض كل ثلاثة أيام مباراة ولا يوجد فرصة لإراحة اللاعبين، وهو ما يسعى الجهاز الفني للتغلب عليه من خلال إشراك بعض اللاعبين والتغييرات التي يجريها الجهاز.

وأوضح أن تغيير حمدي فتحي بسبب حصوله على إنذار، وتخوف الجهاز الفني من حصوله على الإنذار الثاني ومنح فرصة لزميله أليو ديانج.

ووجه قمصان الشكر للاعبين، مؤكدًا أنه لا يجب أن يغفل جهودهم سواء في مباراة فاركو أو مباراة صن داونز، التي أتيحت للفريق خلالها أكثر من فرصة ولكن لم يتم استغلالها.

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي أغلق ملف بطولة الدوري بانتهاء مباراة فاركو، وبدأ التركيز في مباراة المريخ السوداني في دور المجموعات، ومشيرًا في نفس الوقت إلى أن الفريق دائمًا ما يحتاج إلى دعم الجماهير لتخطي الموقف الصعب في دور المجموعات.