شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلى: من الجيد العودة للانتصارات بعد هزيمة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على فاركو بنتيجة 4 / 1، مؤكدا أنه من الجيد العودة والفوز في المباراة بعد الهزيمة المفاجئة في مباراة صن داونز.

قال في تصريحات لاستديو قناة أون تايم سبورت: "أدينا بشكل جيد أمام صن داونز ولكن خسرنا المباراة وبعد 3 أيام حققنا ما أردنا تحقيقه في الفوز على فاركو بالدوري".

وعن تعقيبه على أداء محمد الشناوي في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا أدى بشكل رائع ومنعته الإصابة من استكمال البطولة مع منتخب مصر، وهو حارس مرمى قوي ويعلم جيدا ما عليه أن يفعله وأنا سعيد بما يفعله".

استرسل: "سعيد برد فعل جماهير الأهلي في الشوارع وأشعر أنني في بلدي وسعيد بهذه الأجواء وهذه العلاقات وأعرف الجميع هنا بعد العمل عدة سنوات وأستمتع بالأجواء والجماهير".