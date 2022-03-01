4 أهداف في ربع ساعة.. الأهلي يتقدم على فاركو بثلاثية في الشوط الأول

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وفاركو، بتقدم الفريق الأحمر بثلاثة أخداف مقابل هدف، في المباراة المقامة حالياً علي ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الأهلي سريعاً عن طريق مهاجمه محمد شريف في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة السابعة، عزز محمد مجدي أفشة تقدم الأهلي بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 13، نجح محمد مجدي أفشة في إحراز الهدف الثاني له والثالث للأهلي.

وفي الدقيقة 17، نجح فاركو في تقليص الفارق بإحرازه الهدف الأول هن طريق لاعبه أحمد الصغيري بعد متابعة لكرة مسددة من زميله سوكاري.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع

حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط

أحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي لطفي وكريم فؤاد ومحمود وحيد وبيرسي تاو واليود يانج وحسين الشحات وطاهر طاهر وحسام حسن ومحمد خليفة نصير.

ودخل فاركو مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

محمد صبحي في حراسة المرمى

عبد الله بكري ورامي صبري وأحمد مودي وعزمة غومة في الدفاع

سوكاري وجيفرسون انكادا ومحمود حمادة في الوسط

شكري نجيب وأحمد عبد العزيز وعمرو جمال في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد سعيد "شيكا" - عبد الناصر محمد "دي ماريا" - علي بهيج - أحمد شريف - محمود جهاد - أحمد عوض - محمود عماد - رزقي حمرون - محمد أسامة.