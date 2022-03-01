أفشة وميكيسوني أساسيان.. تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض به مواجهة فاركو، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع

حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط

أحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي لطفي وكريم فؤاد ومحمود وحيد وبيرسي تاو واليود يانج وحسين الشحات وطاهر طاهر وحسام حسن ومحمد خليفة نصير.

على الجانب الآخر، يخوض فريق فاركو مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

محمد صبحي في حراسة المرمى

عبد الله بكري ورامي صبري وأحمد مودي وعزمة غومة في الدفاع

سوكاري وجيفرسون انكادا ومحمود حمادة في الوسط

شكري نجيب وأحمد عبد العزيز وعمرو جمال في الهجوم.