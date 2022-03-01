شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينصب السيرك و يتقدم على فاركو 3 / 1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد فاركو بتقدم الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

جاءت بداية المباراة قوية سريعة للأهلي الذي سجل هدفين في أول 7 دقائق، الأول عن طريق محمد شريف في الدقيقة 5 بعد استلام تمريرة من أحمد عبد القادر داخل منطقة الجزاء وسددها بيمناه على يمين محمد صبحي، والثاني عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 7 بعدما استلم كرة طولية في ظهر دفاع فاركو وتوغل بها ثم سددها في مرمى فاركو، فيما أهدر أحمد عبد القادر فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 10.

وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 13 بعد استقباله تمريرة رائعة من محمد هاني من الجبهة اليمنى بلمسة سحرية من محمد شريف وهي في طريقها لأفشة ليسددها في المرمى ببراعة.

وعدل فاركو النتيجة بعدما أحرز أحمد الصغيري الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 17 مستغلا ارتداد تصويبة سوكاري من يد محمد الشناوي وتصويبها في المرمى، لتصبح النتيجة 3 / 1، وبعدها هدد فاركو مرمى الأهلي في أكثر من فرصة ولكنها بدون خطورة على مرمى الشناوي.

وهدد عزمي غومة مرمى الأهلي في الدقيقة 37 بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم على يسار محمد الشناوي، وأهدر عمرو السولية فرصة تسجيل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 39 بعد استلام كرة طولية رائعة من رامي ربيعة في منطقة جزاء فاركو وسددها تجاه المرمى ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وألغى حكم الراية هدف محمد شريف في الدقيقة 39 بداعي التسلل وهو ما كده حكم الفار، بعدما وقع شريف في مصيدة التسلل التي نصبها فريق فاركو، واستمرت النتيجة بدون تعديل حتى نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 3 / 1.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، علي لطفي وكريم فؤاد ومحمود وحيد وبيرسي تاو واليود يانج وحسين الشحات وطاهر طاهر وحسام حسن ومحمد خليفة نصير.

فيما يتكون تشكيل فاركو من، محمد صبحي في حراسة المرمى، وعبد الله بكري ورامي صبري وأحمد مودي وعزمة غومة في الدفاع وسوكاري وجيفرسون انكادا ومحمود حمادة في الوسط، وشكري نجيب وأحمد عبد العزيز وعمرو جمال في الهجوم.



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