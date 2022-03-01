شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية وتقسيمة فى مران المصري استعدادا لإنبي بالدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق المصري، مرانه الأساسي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمباراته أمام انبي بالجولة الحادية عشر من الدوري والمقرر اقامتها في الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الخميس على ستاد برج العرب.

وشهد المران جانبا من التدريبات البدنية بالإضافة إلى تقسيمة قوية بين اللاعبين، كما عقد معين الشعباني المدير الفني للفريق، جلسة فنية مع اللاعبين لنقل بعض التعليمات، وشدد خلالها على أهمية الفوز في مباراة إنبي للتقدم نحو المربع الذهبي.

ووصلت بعثة النادى المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من الكونغو الديمقراطية بعد رحلة استغرقت حوالى 11 ساعة تخللها ترانزيت فى إثيوبيا، وذلك بعد الانتهاء من خوض مباراة أوتوهو الكونغولى فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة فى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بهزيمة المصري بهدف نظيف.

ويعود كريم العراقى، ظهير أيمن النادى المصرى، لدعم فريقه فى الدورى العام خلال مباراة المصرى وإنبى المقرر إقامتها الخميس المقبل بمنافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية.

كريم العراقى غاب عن مباراة المصرى وأوتوهو الكونغولى الأخيرة بكأس الكونفدرالية لتراكم البطاقات الصفراء، وخسر المصرى أمام أوتوهو بهدف نظيف.

وفى المقابل، يغيب معين الشعبانى المدير الفنى للمصرى عن قيادة فريقه من على دكة البدلاء أمام إنبي، بسبب تعرضه للطرد فى المباراة الماضية أمام إيسترن كومباني، فى مباراة الجولة العاشرة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بينتيجة 2/2.

ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة بعدما خاض الفريق البورسعيدى 10 مباريات، فاز خلالهم فى 3 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات أخرى وتلقى الهزيمة فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصرى 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف.