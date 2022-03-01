شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب طارق حامد وضم روقا ووجه جديد فى قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أسامة نبيه مدرب عام الزمالك والقائم بأعمال المدير الفنى، على ملامح قائمة مواجهة فريق فيوتشر فى المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء غدًا الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى.

وجاءت ملامح قائمة الزمالك، باستمرار غياب طارق حامد لاعب الوسط بسبب التأهل من الإصابة التى يعانى منها فى الركبة، كما ستشهد القائمة عودة محمد أشرف روقا بعد شفاءه من إصابة العضلة الخلفية، كما سيتم ضم اللاعب الشاب ماجد هانى.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 6 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9.

ويحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9.