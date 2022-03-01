شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يضم 21 لاعبا في قائمة فيوتشر لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الزمالك فى الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غدا الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، وكان فيوتشر قد عاد إلى التدريبات الاثنين الماضي بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة المقاولون العرب والتى انتهت بفوز فريقنا بهدف مقابل لا شيء.

في حراسة المرمى: محمود حمدي، محمد طارق

الدفاع: سعد سمير، عمر كمال، محمود مرعي، مروان صحراوي، محمد ربيعة، محمود شعبان، جوزيف جوناثان.

خط الوسط: ناصر ماهر، عربي بدر، عبد الرحمن مانو، محمد رضا، مصطفى البدري، كريم نيدفيد، أشرف مجدي، أيمن الصفاقسي، أحمد رفعت.

خط الهجوم: أليو نداي، أحمد عاطف، صالح شحادة.

وشهد مران فيوتشر جلسة فنية بين علي ماهر ولاعبي الفريق، أكد خلالها على أهمية الفوز في مباراة الغد لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي بجدول مسابقة الدري العام، كما حذر علي ماهر من انتفاضة الفريق الأبيض خاصة مع إدارته الفنية الجديدة بقيادة أسامة نبيه، كما خاض حراس مرمى فيوتشر تدريبات خاصة تحت قيادة مصطفى فتحي مدرب الحراس.

وكان فريق فيوتشر قد فاز في المباراة الماضي على المقاولون العرب بهدف نظيف، ليواصل أبناء على ماهر مشوار تألقهم بعد حصد انتصارين متتاليين بالدوري، ويحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.