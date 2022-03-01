شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. "أفشة" يضيف الهدف الثالث للأهلى بمرمى فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن محمد مجدى "أفشة" صانع ألعاب فريق الأهلى من إحراز الهدف الثالث لفريقه بمرمى فاركو بالدقيقة 12 بالشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الـ11 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه فاركو ويتكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، علي لطفي وكريم فؤاد ومحمود وحيد وبيرسي تاو واليود يانج وحسين الشحات وطاهر طاهر وحسام حسن ومحمد خليفة نصير.

فيما يتكون تشكيل فاركو من، محمد صبحي في حراسة المرمى، وعبد الله بكري ورامي صبري وأحمد مودي وعزمة غومة في الدفاع وسوكاري وجيفرسون انكادا ومحمود حمادة في الوسط، وشكري نجيب وأحمد عبد العزيز وعمرو جمال في الهجوم.